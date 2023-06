Nach Haspa-Einbruch in Norderstedt: Urteil im Prozess erwartet Stand: 29.06.2023 10:54 Uhr Knapp zwei Jahre nach dem Aufbruch von mehr als 600 Schließfächern einer Norderstedter Sparkassen-Filiale wird der Fall heute erneut vor dem Landgericht Hamburg verhandelt. Es soll ein Urteil zur Entschädigung der Haspa-Kunden fallen.

Es war ein spektakulärer Einbruch vor fast zwei Jahren in eine Haspa-Filiale in Norderstedt (Kreis Segeberg). Unbekannte hatten sich mit einem Kernbohrer Zugang zum Tresorraum verschafft und brachen dort dann mehr als 600 Schließfächer auf. Von der Beute in zweistelliger Millionenhöhe und den Tätern fehlt weiter jede Spur. Heute Nachmittag wird im Verfahren um Schadensersatz eine Entscheidung erwartet. Mehrere Betroffene hatten gegen die Haspa geklagt.

Gesamtschaden in Millionenhöhe

In dem Rechtsstreit geht es um die Frage, ob die Haspa bei der Sicherung des Tresorraums Pflichten verletzt hat. Am 6. August 2021 waren unbekannte Täter mit Hilfe eines Kernbohrers aus einer Wohnung über der Haspa-Filiale durch eine Betondecke in den Schließfachraum eingedrungen. Sie stahlen Geld, Gold, Schmuck und viele andere Wertgegenstände aus den aufgebrochenen Schließfächern. Die Alarmanlage löste nicht aus. Rechtsanwalt Jürgen Hennemann, der nach eigenen Angaben ein Dutzend Kunden vertritt, geht von einem Gesamtschaden in Höhe von rund 40 Millionen Euro aus. Die Haspa beziffert den Schaden auf elf Millionen Euro.

Kunden verlangen ihr Geld und Gold aus dem Schließfach zurück

Die Ansprüche der Kunden sind nicht gerade klein: Einer der Kunden verlangt zum Beispiel 150.000 Euro zurück. Genau so viel hatte der Mann in dem Schließfach deponiert - dann war es plötzlich weg. In einem anderen Fall geht es um Bargeld in Höhe von mindestens 25.000 Euro sowie Goldbarren und Goldmünzen.

Kammer: Sicherheitsvorkehrungen hätten verbessert werden müssen

In einer ersten Einschätzung hatte die Kammer auf einen früheren Einbruchsversuch nach ähnlichem Muster in eine Haspa-Filiale in Hamburg-Altona verwiesen. In der Filiale in Norderstedt hätte der Einbruch in Altona eigentlich dazu führen müssen, dass die Sicherheitsvorkehrungen in der schleswig-holsteinischen Bankfiliale verbessert werden, so die Kammer.

Der Einbruch hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Es wurde umfangreich gefahndet, es gab Durchsuchungen auch in Berlin und der Fall war Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst".

