Nach Großbrand im Hotel Gutsmann: Polizei ermittelt Brandursache Stand: 12.03.2025 14:59 Uhr Am Montag (10.3.) hatte es in dem leerstehenden Hotel in Bad Bramstedt gebrannt. Rund 200 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Polizei ermittelt, ob es sich um vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung handelt.

Nachdem in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) am Montag das ehemalige Hotel Gutsmann gebrannt hatte, ermittelt nun die Kriminalpolizei Bad Segeberg zusammen mit Brandermittlern aus Kiel. Zum Ende der Woche soll laut Polizeisprecherin eine Brandschau, also eine Begehung des Gebäudes stattfinden.

Davon erhoffen sich die Ermittler Antworten - zum Beispiel auf die Frage, ob es sich um vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung handelt. Denn ein technischer Defekt könne ausgeschlossen werden, so die Polizei, weil Strom und Heizung seit Jahren abgestellt seien. Die Beamten suchen außerdem nach Zeugen, die etwas zur Brandursache sagen können.

Feuer erst nach stundenlangen Löscharbeiten aus

Laut Feuerwehr-Leitstelle waren am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr die ersten Notrufe wegen eines Feuers im Birkenweg eingegangen. Bis zu 200 Einsatzkräfte von insgesamt acht Feuerwehren, drei Züge des Technischen Hilfswerks sowie Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohnerinnen und Anwohner über die App Nina gewarnt. Die Löscharbeiten des Feuers im leerstehenden Gebäudekomplex dauerten bis spät in die Nacht hinein.

Gut neun Stunden nach der Alarmierung konnte das Feuer Dienstagnacht gegen 1.20 Uhr vollständig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Am Dienstagmorgen mussten die Einsatzkräfte erneut zum Brandort ausrücken. Einem Feuerwehrsprecher zufolge kam es erneut zu einer Rauchentwicklung. Nach einer Stunde war auch dieser Einsatz abgeschlossen.

Einsturzgefahr sorgt für aufwendige Löscharbeiten

Einem Feuerwehr-Sprecher zufolge ist das Feuer vermutlich im vierten Stock des Gebäudes ausgebrochen und hat sich dann schnell auf das Dach ausgedehnt. Wegen der Einsturzgefahr des ehemaligen Hotels konnte nur von außen gelöscht werden. Die Löscharbeiten seien deshalb sehr aufwendig gewesen. Unter anderem war auch eine Drohne im Einsatz. Die Höhe des entstandenen Schadens ist unklar.

"Lost Place": Hotel steht seit 2013 leer

Das ehemalige 4-Sterne Hotel Gutsmann ist seit 2013 geschlossen, steht leer. Es hatte 141 Zimmer, ein Fitnessstudio und einen Wellnessbereich auf vier Etagen. "Bisher konnte mit dem alten Gebäude nichts Neues gemacht werden. Denn es war lange unklar, wer Eigentümer ist und wie die Eigentumsverhältnisse überhaupt sind", so Bad Bramstedts Bürgermeister Felix Carl (parteilos). Inzwischen sei ein regionaler Investor zuständig.

