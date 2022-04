Nach Flucht aus der Ukraine: Schwimmend zurück ins Leben Stand: 03.04.2022 06:00 Uhr Mutter und Sohn Tsvetkov haben nach ihrer Flucht aus der Ukraine in Itzehoe ein neues Zuhause gefunden. Dabei hilft die Gastfamilie - und die Leidenschaft zum Schwimmen.

von Sofia Tchernomordik

Vor drei Wochen noch haben sie an ihrem Küchentisch in Riwne gesessen. Ihre Gastfamilie Schlotfeldt haben sie nicht gekannt und von Itzehoe (Kreis Steinburg) auch noch nie etwas gehört. Natalia und Roman Tsvetkov sind aus der Ukraine geflüchtet und leben seitdem bei ihrer Gastfamilie. "Ich hatte nur drei Minuten Zeit, um ja oder nein zu sagen. Fahre ich oder fahre ich nicht?", erinnert sich die alleinerziehende Mutter. "Ich habe schnell einige Sachen in Taschen geworfen. Der Bus fuhr ja nur wenige Stunden später. Wir sind also nur mit zwei Taschen hier angekommen und der Katze im Rucksack."

Roman und sie teilen sich jetzt ein Zimmer, das ehemalige Gästezimmer, das diese Gäste nun auf unbestimmte Zeit bewohnen. Das Zimmer hat die Familie Schlotfeldt für sie mit einem großen Bett, Schränken und einem Schreibtisch ausgestattet, an dem Roman jetzt seine Hausaufgaben macht. Katze Alisa schläft nebenan auf ihrem neuen Kratzbaum.

Ins kalte Wasser geworfen

Die Flucht ist ihnen schwergefallen. Doch zu Hause in Rivno gab es fünf bis sechs Mal am Tag Fliegeralarm. Zum Schluss haben sie im Keller ihres Hauses geschlafen.

Vor dem Krieg hat Roman im olympischen Schwimm-Kader trainiert. Mit sieben Jahren hat er angefangen - eigentlich schon fast zu spät für einen Sportler. Doch seine Trainer hätten ihn bestärkt, weiterzumachen. Das Programm war anspruchsvoll mit fünf Mal Schwimmen in der Woche und zusätzlichem Hanteltraining. Noch im Februar hat er sich auf einen Wettkampf vorbereitet. "Ich vermisse meine Freunde. Einige sind auch schon weg. Andere sind aber noch da und ich vermisse sie alle", erzählt der Neunjährige.

Sinken oder schwimmen

Jetzt bekommt Roman ein Stückchen Normalität zurück: Er darf wieder ins Wasser. Dank des Angebots des Sport-Clubs Itzehoe. Vor dem Krieg geflohene Kinder und ihre Mütter können kostenfrei die Angebote des Vereins nutzen. Und auch das Schwimmzentrum Itzehoe ermöglicht ihnen den kostenlosen Eintritt. Roman ist der Erste. Er schwimmt hier seit einer Woche. "Das ist für mich unglaublich cool! Ich habe hier zwei Mal die Woche Training - das ist noch viel zu wenig. Am liebsten wären mir wieder fünf Mal", strahlt er. "Ich möchte ja auch Profi-Schwimmer werden. Denn wenn ich schwimme, dann fühle ich... Das kann ich kaum in Worte fassen. Es ist einfach super schön!"

Roman darf in Itzehoe auch zur Schule gehen - in die selbe Klasse wie Ole, der Sohn der Gastfamilie. "Bei der Mama ist es noch schwierig, weil sie mehrmals am Tag Nachrichten und Anrufe aus der Ukraine bekommt, wo und wann welche Bomben gefallen sind", erzählt Gastmutter Hilke Schlotfeldt. Sie spricht weder Russisch noch Ukrainisch, Natalia Tsvetkov spricht kein Englisch oder Deutsch. Die Verständigung läuft über ein Übersetzungsprogramm auf dem Handy.

An der Oberfläche bleiben

Die Familien kochen jeden Tag gemeinsam. Familie Schlotfeldt hat ihre Gäste ans Meer gefahren und auch eine Fahrradtour durch die Umgebung organisiert. Natalia Tsvetkov ist dafür sehr dankbar: "Ich habe viel geweint. Hilke und ihre Familie sind unglaublich. Sie versuchen uns immer abzulenken. Und wenn ich meinen Sohn beim Schwimmen sehe, dann weiß ich, das Wichtigste sind seine mit Freude erfüllten Augen. Das gibt mir Kraft."

Nach den Osterferien wird Roman in einer leistungsstärkeren Gruppe schwimmen - dann drei Mal die Woche. In Itzehoe, dem Ort der für Roman und Natalia Tsvetkov zu ihrem Zuhause geworden ist - auf unbestimmte Zeit.

