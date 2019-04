Stand: 03.04.2019 15:46 Uhr

Nach Flucht aus Klinik: Gefährlicher Straftäter gefasst

Der am Wochenende - mithilfe eines Löffels - aus der Forensischen Psychiatrie in Neustadt (Kreis Ostholstein) geflohene Straftäter ist von der Polizei festgenommen worden. Die Festnahme des Mannes aus Flensburg erfolgte am Mittwoch in Pirmasens in Rheinland-Pfalz. Wie die Flensburger Staatsanwaltschaft und die Polizei Lübeck mitteilten, habe es verschiedene Maßnahmen im Rahmen der Fahndung nach dem Mann gegeben. Im Wesentlichen sei aber die Überwachung der Telekommunikation für den Fahndungserfolg verantwortlich, sagte die Leitende Oberstaatsanwältin Ulrike Stahlmann-Liebelt. Der Mann, der an seinem 37. Geburtstag festgenommen wurde, soll nun zurück nach Neustadt gebracht werden.

Polizei fasst flüchtigen Straftäter aus Neustadt NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 03.04.2019 16:00 Uhr Autor/in: Julian Marxen







Strenge Kontrollen in der Klinik

Die Forensik in Neustadt hatte nach der Flucht des als ausgesprochen gefährlich und gewaltbereit geltenden Mannes die Sicherheitsvorkehrungen auf der betroffenen Station verschärft. Die Klinik kündigte an, die Anwesenheit der Patienten stündlich zu kontrollieren. Zuvor hatten Mitarbeiter diese Kontrollen alle vier Stunden durchgeführt. Auch Aktivitäten außerhalb des Klinik-Geländes wurden zunächst gestrichen.

Wegen Brandstiftung verurteilt

In den sogenannten Maßregelvollzug kommen psychisch kranke oder suchtkranke Straftäter. Gerichte ordnen die Unterbringung an, wenn Betroffene schuldunfähig oder vermindert schuldfähig sind - und sofern im Falle einer psychischen Störung weitere erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten sind. Der Flensburger war 2008 vom Landgericht Flensburg wegen schwerer Brandstiftung verurteilt und in die Klinik eingewiesen worden.

Mann öffnet Fenster mit Löffel

Dem nun 37-Jährigen war am Wochenende eine ungewöhnliche Flucht gelungen: Nach Angaben des Chefarztes der Klinik hatte er es geschafft, das Fenster in seinem Einzelzimmer mit einem Löffel aufzumachen. Anschließend seilte er sich ab und floh über einen 2,50 Meter hohen Zaun. Die Polizei suchte anschließend auch mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung nach ihm.

