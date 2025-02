Stand: 20.02.2025 14:30 Uhr Nach Feuer in Güterzug: Bahnverkehr läuft wieder an

Auf der Bahnstrecke zwischen Pinneberg und Hamburg ist es am Mittwochmittag zu Problemen im Regional- und Fernverkehr gekommen. Die Strecke musste bis etwa 14 Uhr gesperrt werden, nachdem laut Nordbahn in Höhe Hamburg-Eidelstedt an einem Güterzug ein Feuer ausgebrochen war. Reisende sollen sich weiterhin über ihre Verbindungen informieren, denn der Bahnverkehr muss sich einer Bahnsprecherin zufolge zunächst wieder einpendeln. Die S-Bahn zwischen Pinneberg und Hamburg war nicht betroffen.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.02.2025 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Pinneberg