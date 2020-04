Stand: 14.04.2020 16:46 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Nach Feuer in Eddelak: Spürhunde finden Leiche

Mit Hilfe von Spürhunden hat die Polizei am Dienstagnachmittag eine Leiche in den Trümmern eines abgebrannten Reetdachhauses in Eddelak (Kreis Dithmarschen) gefunden. Ob es sich dabei um den vermissten 31-jährigen Hausbewohner handelt, muss nun laut Polizei die Obduktion ergeben. Das Reetdachhaus an der Averlaker war am Karfreitagmorgen niedergebrannt. Die Suche war laut Polizei herausfordernd, da das Obergeschoss des Hauses zusammengebrochen war.

Nachbarn: Fahrrad des Bewohners stand am Haus

Die rund 70 Einsatzkräfte hatten die Flammen am vergangenen Freitag nur von außen löschen können, weil Teile des Daches herunterfielen und das Betreten des Hauses zu gefährlich war. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist weiterhin ungeklärt. Nachbarn vermuteten, dass der Bewohner während des Brandes zu Hause war.

