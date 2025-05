Stand: 16.05.2025 08:36 Uhr Nach Feuer an Kita in Trittau: Dankesfeier für Einsatzkräfte

Am 24. April war während des laufenden Betriebs an der Fassade einer Kita in Trittau (Kreis Stormarn) ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand. Die Gemeinde veranstaltet nun am Freitagmittag (16.5.) eine Dankesfeier für alle Helferinnen und Helfer. Zwischenzeitlich waren die Räume der Kita nicht nutzbar, da sie stark verraucht waren. Mittlerweile findet laut Gemeinde zumindest in einem Teil der Räume wieder reguläre Betreuung statt. Die Gemeinde hat zu der Feier alle Kinder, Eltern, Erzieherinnen und Erzieher sowie die Einsatzkräfte der Feuerwehren eingeladen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn