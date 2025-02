Stand: 19.02.2025 06:57 Uhr Nach Feuer an Grundschule in Schmalfeld: heute kein Unterricht

Wegen eines Feuers fällt in der Grundschule in Schmalfeld (Kreis Segeberg) am Mittwoch (19.02.) der Unterricht aus. Auch der Betrieb der offenen Ganztagsschule sei nicht möglich, heißt es auf der Internetseite der Schule. In der Nachbargemeinde Hartenholm gibt es an der Grundschule eine Notbetreuung. Beide Schulen gehören zusammen.

Feuer war in Mülltonne ausgebrochen

Etwa eineinhalb Stunden lang waren etwa 50 Feuerwehrleute am Dienstagabend in Schmalfeld damit beschäftigt, das Feuer an der Grundschule zu löschen. Nach Angaben der Rettungsleitstelle hatte gegen 21.30 Uhr vor der Grundschule eine Mülltonne angefangen zu brennen, die Flammen griffen dann aufs Dach über. Verletzt wurde niemand.

