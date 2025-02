Stand: 27.02.2025 15:55 Uhr Nach Feuer: Schaden auf Zeltplatz in Bornhöved enorm

Seit mehreren Jahren veranstaltet der Christliche Verein Junger Menschen Lübeck (CVJM) Jugendfreizeiten auf einem Zeltplatz in Bornhöved (Kreis Segeberg). Nach eigenen Angaben gab es in den vergangenen Sommern jeweils bis zu 5.000 Übernachtungen von Kindern. Nach einem Feuer am Dienstagmorgen will der Veranstalter zusammen mit der Gemeinde den Zeltplatz jetzt schnellstmöglich wieder in Ordnung bringen. Bei dem Feuer ist eine Blockhütte abgebrannt, in der sich laut dem stellvertretenden Bürgermeister von Bornhöved, Bernd Petersdorff (Wählergemeinschaft Bornhöved), eine Küche, Waschmaschinen und ein Material-Lager befunden haben.

Einen technischen Defekt als Brandursache hat die Kriminalpolizei nach ersten Ermittlungen am Donnerstag (27.2.) ausgeschlossen. Der Schaden sei enorm, erklärt Andreas Siemer, Technischer Leiter des CVJM, im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein. Rund 100.000 Euro werden demnach für den Wiederaufbau gebraucht. Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 15 Jahren reisten für die Jugendfreizeiten aus ganz Deutschland an. Siemer will eigenen Angaben zufolge auch in diesem Jahr die Freizeiten nicht ausfallen lassen.

Laut Leitstelle wurden die Einsatzkräfte am Dienstagmorgen (25.2.) gegen 4:30 Uhr alarmiert. Demnach stand das Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits im Vollbrand. Die Löscharbeiten dauerten rund zweieinhalb Stunden. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. 30 Helfer der Feuerwehr waren im Einsatz.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Artikels hatten wir geschrieben, dass es auf dem Campingplatz in Bornhöved gebrannt hatte. Das war falsch. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

