Nach Feuer: Räume der Grundschule Schmalfeld bis auf Weiteres nicht nutzbar Stand: 20.02.2025 17:09 Uhr Die Kriminalpolizei Bad Segeberg ermittelt nach dem Brand an einer Grundschule in Schmalfeld. Am Dienstagabend griffen die Flammen aus einer brennenden Mülltonne auf das Schuldach über.

Das Feuer an der Grundschule in Schmalfeld (Kreis Segeberg) am Dienstagabend (18.2.) beschäftigt jetzt die Kriminalpolizei Bad Segeberg. Einem Polizeisprecher zufolge haben die zuständigen Beamtinnen und Beamten umgehend die Ermittlungen aufgenommen.

Brandstiftung möglich: Kripo ermittelt

Bisher kann demnach Brandstiftung als Ursache für das Feuer nicht ausgeschlossen werden. Der Brandort wurde vorerst beschlagnahmt und am Mittwoch laut dem Bürgermeister von Schmalfeld, Klaus Gerdes (WGS), von der Kriminalpolizei untersucht. Seit Donnerstag ist eine Spezialfirma mit der Reinigung und Lüftung der Räume beschäftigt.

Nach Feuer an Grundschule: Auch Kita-Betrieb betroffen

Wegen des Feuers ist in der Grundschule in Schmalfeld am Mittwoch der Unterricht ausgefallen. Am Montag (24.2.) beginnt für die etwa 80 Grundschülerinnen und Grundschüler wieder der Unterricht, dann aber im Hartenholmer Teil der Schule. Die Schulleiterin Anne Beck erklärt auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein, dass die Kinder in der nächsten Zeit in Hartenholm unterrichtet werden sollen. Demnach sei noch nicht endgültig geklärt, wie die Kinder dort hin kommen, aber die Schule plant, ein Bus-Shuttle zu organisieren.

KiTa der Gemeinde ebenfalls betroffen

Auch der Betrieb der offenen Ganztagsschule sei nicht möglich, heißt es auf der Internetseite der Schule. In der Nachbargemeinde Hartenholm gibt es an der Grundschule eine Notbetreuung. Ab Montag (24.2.) findet der Unterricht Beide Schulen gehören zusammen. Auch die benachbarte Kindertagesstätte der Gemeinde Schmalfeld ist von dem Feuer betroffen.

Räume müssen entraucht werden

Laut Bürgermeister Gerdes sind drei der sieben Kita-Räume durch den Rauch aktuell nicht nutzbar. Die betroffenen Räumlichkeiten sollen im Laufe der Woche entraucht werden, sodass ab Montag alle Räume wieder zur Verfügung stehen. Bis dahin finde der Kita-Betrieb in den verbleibenden vier Räumen statt, so der Bürgermeister weiter.

Wahllokal für Bundestagswahl verlegt

Einige Räumlichkeiten der Schule sollten bei der Bundestagswahl am Sonntag (23.2.) auch als Wahllokal genutzt werden. Durch das Feuer und die Auswirkungen des Rauchs verlegt die Gemeinde laut Bürgermeister Klaus Gerdes das Wahllokal jetzt in das Dorfgemeinschaftshaus Hirten-Deel in der Straße am Sportplatz.

Feuer war in Mülltonne ausgebrochen

Etwa eineinhalb Stunden lang waren etwa 80 Feuerwehrleute am Dienstagabend in Schmalfeld damit beschäftigt, das Feuer an der Grundschule zu löschen. Nach Angaben der Rettungsleitstelle hatte gegen 21.30 Uhr vor der Grundschule eine Mülltonne angefangen zu brennen, die Flammen griffen dann auf das Schuldach über. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 70.000 Euro und bittet um Zeugenhinweise, die Aufschluss über verdächtige Personen auf dem Schulgelände geben können.

