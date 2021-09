Nach Fahrzeughallen-Brand: Feuerwehr Oldenburg muss sich abmelden Stand: 14.09.2021 13:24 Uhr Etwa 100 Feuerwehrleute haben in der Nacht und am Morgen einen Brand in der zentralen Wache der Feuerwehr in Oldenburg (Holstein) gelöscht. Nach Informationen der Feuerwehr ist ein Fahrzeug komplett ausgebrannt, viele weitere wurden beschädigt.

Die Flammen beschädigten insgesamt acht Fahrzeughallen und eine Waschhalle schwer. 14 Fahrzeuge standen in dem Gebäudekomplex. Verletzt wurde niemand. Ein Polizeisprecher bezeichnete die Gebäude als nicht mehr nutzbar und abrissreif. Die Ermittlungen zur Brandursache sind bereits aufgenommen worden. Die Stadt Oldenburg geht von einem technischem Defekt aus. Erste Ermittlungen der Kripo deuteten darauf hin, dass es an einem sieben Jahre alten Feuerwehrauto lag, das in dem Gerätehaus stand, hieß es.

Benachbarte Feuerwehren springen ein

Die genaue Schadenshöhe konnte zunächst nicht beziffert werden. Von der Feuerwehr hieß es, die Technik der Fahrzeuge sei sehr sensibel, deshalb gehe man hier von einem Millionenschaden aus. "Die Oldenburger Wehr ist fürs erste nicht einsatzfähig, die Nachbarwehren aus Heiligenhafen und Lensahn übernehmen zunächst den Brandschutz in Oldenburg", sagte der Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Ostholstein, Hartmut Junge. Derzeit werde überprüft, was von der Ausrüstung noch brauchbar sei. Verschiedene Wehren aus der Region hätten auch bereits Ersatz für zerstörtes Gerät zugesagt, so dass die Freiwillige Feuerwehr Oldenburg hoffentlich ab Mittwoch wieder einsatzfähig sei.

Einige Einsatzkräfte werden zurzeit vor Ort psychologisch und seelsorgerlich betreut. An den Löscharbeiten beteiligten sich auch Oldenburger Feuerwehrleute, für die es nach eigenen Angaben sehr emotional war, ihre eigene Feuerwehr zu löschen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.09.2021 | 07:00 Uhr