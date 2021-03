Nach Fahrerflucht in Reinbek: 38-Jähriger vor Gericht Stand: 31.03.2021 09:13 Uhr Ein 38-Jähriger muss sich heute vor dem Amtsgericht Reinbek wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Er soll einen 42-jährigen Fußgänger in Reinbek angefahren haben und geflüchtet sein, so der Vorwurf der Anklage.

Kurz vor Weihnachten 2019 soll der Beschuldigte mit seinem Auto auf der Hamburger Straße in Reinbek unterwegs gewesen sein, als sein Mobiltelefon in den Fußraum des Wagens fiel. Der Mann wollte es dann wohl beim Fahren aufheben und verlor dabei die Kontrolle über sein Auto. Er fuhr auf dem Seitenstreifen einen Fußgänger an - sagt die Anklage. Der Fußgänger starb an der Unfallstelle.

AUDIO: Prozessauftakt in Reinbek: Fahrlässige Tötung (1 Min) Prozessauftakt in Reinbek: Fahrlässige Tötung (1 Min)

Einen Tag nach Unfall findet Polizei stark beschädigtes Auto

Der 38-jährige Autofahrer soll laut Anklage ohne sich zu kümmern weitergefahren sein. Erst einen Tag nach dem Unfall hatte die Polizei sein stark beschädigtes Auto gefunden. Bei der Verhandlung heute sollen sechs Zeugen und zwei Sachverständige gehört werden. Ein Urteil könnte heute Nachmittag fallen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.03.2021 | 07:00 Uhr