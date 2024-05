Nach Fällen von Jugendgewalt in Heide: Erster Prozess beginnt Stand: 28.05.2024 08:51 Uhr Nach mehreren Straftaten einer Jugendgruppe am Heider Bahnhof Anfang des Jahres steht nun der erste Angeklagte vor Gericht. Mit dem Urteil wird noch heute gerechnet.

Heute beginnt vor dem Amtsgericht Meldorf (Kreis Dithmarschen) der Prozess gegen einen 15-Jährigen aus dem Kreis Dithmarschen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm gefährliche Körperverletzung, Körperverletzung und Bedrohung vor.

Er soll mehrere Taten am Heider Bahnhof begangen haben. Weitere Angaben zu den Tatvorwürfen wollte die Staatsanwaltschaft nicht nennen, weil es sich wegen des Alters des Angeklagten um ein Jugendverfahren handelt. Für den Prozess ist deshalb ein nicht-öffentlicher Verhandlungstag angesetzt worden.

Jugendkriminalität: Weitere Jugendliche sitzen in U-Haft

Der Angeklagte gehört zu einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen aus Nordfriesland und Dithmarschen, die Anfang des Jahres in unterschiedlicher Zusammensetzung Raubüberfälle, Körperverletzungen und andere Straftaten in Heide begangen haben sollen. Die Opfer waren in allen Fällen andere Jugendliche. Unter anderem sollen sie im Januar am Bahnhof einen 13-Jährigen überfallen und bestohlen haben.

Vier weitere Jugendliche aus der Gruppe im Alter von 14 bis 18 Jahren befinden sich bereits in Untersuchungshaft, unter anderem wegen Verdunkelungsgefahr. Sie müssen sich in den kommenden Wochen vor Gericht verantworten.

