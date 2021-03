Nach Explosion in Nortorf: Haftbefehl erlassen Stand: 05.03.2021 15:34 Uhr Eine Explosion hatte am Montag ein Haus in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zerstört. Nun hat das Amtsgericht in Rendsburg Haftbefehl gegen den 56-jährigen Bewohner erlassen.

Der Mann befindet sich laut Staatsanwaltschaft derzeit in der Justizvollzugsanstalt in Neumünster. Die Behörde geht mittlerweile davon aus, dass er für die Explosion verantwortlich ist und hat ein Verfahren eingeleitet - unter anderem wegen Totschlags. Die Ermittler hatten am Donnerstag eine Leiche zwischen den Trümmern in der Marienburger Straße entdeckt. Vermutlich handelt es sich um die 54-jährige Lebensgefährtin des Mannes. "Die Leiche muss zwar noch identifiziert werden, wir gehen aber davon aus, dass es sich um die vermisste 54-Jährige handelt", sagte der Kieler Oberstaatsanwalt Michael Bimler bereits am Donnerstag. Außerdem deuten laut Staatsanwaltschaft Brandbeschleuniger in dem Haus auf eine vorsätzliche Tat hin.

Spürhund findet Benzinspuren

Am Donnerstag hatte ein Spürhund im Obergeschoss des zerstörten Hauses in der Marienburger Straße angeschlagen. "Der Brandmittelspürhund hat im ehemaligen Schlafzimmer ein Stück der Bettdecke gefunden, diese Bettdecke war mit Benzin getränkt, das hatte der Hund dann auch angezeigt", erklärte Polizeisprecher Sönke Petersen. Daraufhin hätten Ermittler vom Landeskriminalamt etwas Schutt beiseite geräumt und schließlich den Leichnam entdeckt.

Tatverdächtiger macht keine Aussage

Am Montagmorgen hatte es gegen 6.30 Uhr in dem Haus eine Explosion gegeben. Das Gebäude war anschließend in Brand geraten. Zunächst galt nur der Mann, der das Haus bewohnt hatte, als vermisst. Der jetzt Tatverdächtige wurde später wenige Kilometer vom Haus entfernt auf einem Industriegebiet nicht ansprechbar in seinem Wagen gefunden. Er wurde in eine Klinik gebracht. Ob sein Zustand mit der Explosion zusammenhängt, ist noch unklar. Als die Polizei ihn später befragte, wollte er keine Aussage machen.

Trümmerteile werden vorsichtig abgetragen

Noch am Montag war klar geworden, dass auch die Lebensgefährtin des Mannes in dem Haus gemeldet war. Die Einsatzkräfte begannen sofort mit der Suche, das Gebäude war allerdings einsturzgefährdet. Die Trümmer- und Schrottteile wurden vorsichtig abgetragen. "Das behutsame Vorgehen ist wichtig", so Oberstaatsanwalt Michael Bimler bereits am Mittwoch. Für die weiteren Ermittlungen sei beispielsweise die Auffindeposition einer Leiche von Bedeutung. Auch mögliche Spuren einer Brandstiftung sollten nicht zerstört werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.03.2021 | 16:00 Uhr