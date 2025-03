Stand: 24.03.2025 12:12 Uhr Nach Einbruch: Tresor aus Eckernförder Rathaus gestohlen

Im Rathaus von Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist in der vergangenen Woche eingebrochen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, passierte der Einbruch in der Nacht von Donnerstag (20.3.) auf Freitag. Dabei haben der oder die Täter mehrere Büros durchsucht und einen Tresor sowie daraus später das Bargeld mitgenommen. Aktuell sichern die Beamten noch die Spuren, sagte Polizeisprecher Sönke Petersen. Unklar ist auch, wie der oder die Täter ins Rathaus gekommen sind.

Die Ermittler schließen nicht aus, dass der oder die Täter sich vor der Tat ins Verwaltungsgebäude eingeschlossen hatten. Auch wie viel Geld im Tresor war, ist noch unbekannt, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Ein Spaziergänger hatte den aufgebrochenen Tresor am Freitagmorgen am Strand in Höhe des Schwimmbades gefunden. Die Polizei bittet jetzt Zeugen, sich zu melden, die etwas in der betreffenden Nacht gesehen haben.

