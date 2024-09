Nach E-Bus-Brand in Elmshorn: Stillstand am Bahn-Knotenpunkt

Stand: 05.09.2024 16:00 Uhr

In Elmshorn ist heute Nachmittag ein E-Bus in einer Bahn-Unterführung in Brand geraten. Der Bahnhof - ein Knotenpunkt für den Zugverkehr in Schleswig-Holstein - wurde evakuiert.