Nach Corona-Fällen: Schlachthof will Produktion stoppen

Der Schlachthofbetreiber Vion hat nach Corona-Infektionen von Mitarbeitern angekündigt, die Produktion in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) zu stoppen. Dies geschehe aus reiner Vorsicht und zum Schutz der Beschäftigten, so das Unternehmen. Zuvor hatte sich laut Kreis bei ausländischen Schlachthofmitarbeitern in Kellinghusen (Kreis Steinburg) die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten auf 49 erhöht. Die Betroffenen sind bei dem Schlachthof in Bad Bramstedt beschäftigt. Sie wurden nun für zwei Wochen in ihren Wohnungen unter Quarantäne gestellt.

Corona: 49 Schlachthof-Mitarbeiter infiziert NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 03.05.2020 16:00 Uhr Autor/in: Jörn Schaar In der Unterkunft von Schlachthof-Mitarbeitern in Kellinghusen steigt die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle. Inzwischen sind 49 Menschen positiv auf das Virus getestet worden.







Weitere Infizierte erwartet

Am Sonnabend waren es noch 18 Fälle. Der Anstieg der Infektionen kommt daher, dass am Sonnabend noch nicht alle Labor-Ergebnisse der rund 110 Tests von Donnerstagabend vorlagen. Und auch am Sonntag hatte die Kreisverwaltung noch nicht alle Test-Ergebnisse. Weitere Infizierte sind also zu erwarten - zumal auch noch nicht alle Kontaktpersonen identifiziert und untersucht worden sind.

110 Menschen in Quarantäne

Nachdem es am Donnerstag zwei bestätigte Fälle gegeben hatte, ordnete der Kreis weitere Tests in der Unterkunft an. Am Sonnabend kamen die positiven Befunde für 16 weitere Personen. Seitdem steht die gesamte Unterkunft auf dem Gelände einer ehemaligen Kaserne unter Quarantäne. In den Wohnblocks leben nach Angaben von Steinburgs Landrat Torsten Wendt (parteilos) etwa 110 Menschen. Die Bewohner werden zwei mal täglich untersucht. Die meisten der Infizierten hätten gar keine oder nur milde Symptome, sagte eine Kreissprecherin.

Rumänen arbeiten im Schlachthof Bad Bramstedt

Die Kreisverwaltung kümmert sich mit mehreren Mitarbeitern um den Fall und muss auch Dolmetscher einsetzen. Laut Wendt leben in der Unterkunft vor allem Frauen und Männer aus Rumänien. Die Schlachthof-Mitarbeiter werden nach seinen Angaben von der Unterkunft in Kellinghusen aus mit einem Bus zu ihrer Arbeitsstätte in Bad Bramstedt gefahren. Aus diesem Grund und wegen der räumlichen Nähe in der Unterkunft gelten sie alle als Kontaktpersonen der Infizierten. "Unser Augenmerk liegt jetzt darauf, den Gesundheitsschutz für die weiteren Bürgerinnen und Bürger aufrechtzuerhalten, so dass konsequent für die gesamten betroffenen Wohnungen die Quarantäne ausgesprochen werden musste", sagte Torsten Wendt laut Mitteilung des Kreises. Eigentlich würden die Arbeiter am Mittwoch ihre Arbeit im Vion-Schlachthof in Bad Bramstedt fortsetzen. Der Schlachthofbetreiber Vion kündigte aber an, wegen der Infektionen der Mitarbeiter eines Subunternehmens werde die Produktion in Bad Bramstedt gestoppt. Dies geschehe aus reiner Vorsicht und zum Schutz der Mitarbeiter. Vorgesehen sei, dass die Belegschaft zunächst in außerplanmäßige Betriebsferien geht.

