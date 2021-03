Nach Brand in Nortorf: Tatverdächtiger ist tot Stand: 19.03.2021 14:18 Uhr Nach dem Brand in einem Reihenhaus in Nortorf ist der Tatverdächtige tot. Der Mann stand im Verdacht, seine Lebenspartnerin umgebracht und das gemeinsame Haus angezündet zu haben.

Der 56-Jährige wurde am Freitagmorgen leblos in seiner Zelle gefunden, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Dem Anschein nach beging der Mann Suizid. Sein Leichnam soll zur Klärung der Todesursache obduziert werden.

Mann soll Lebensgefährtin getötet haben

Dem Mann war vorgeworfen worden, seine 54 Jahre alte Lebensgefährtin am 1. März getötet und anschließend das gemeinsam bewohnte Reihenhaus in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) in Brand gesteckt zu haben, um das Verbrechen zu vertuschen. Das Haus wurde durch eine Explosion weitgehend zerstört. Die Leiche der Frau fanden Einsatzkräfte am 4. März in den Trümmern. Ihr Lebensgefährte kam einen Tag nach dem Leichenfund in Untersuchungshaft.

Wo es Hilfe und Beratung gibt

Haben Sie suizidale Gedanken oder haben Sie diese bei einem Angehörigen oder Bekannten festgestellt?

Nummer gegen Kummer



Für Eltern und andere Erwachsene, die sich um Kinder sorgen: (0800) 111 0 550

Für Kinder und Jugendliche: 116 111

Telefonseelsorge: (0800) 111 0 111 oder (0800) 111 0 222

Auch eine Beratung über das Internet ist möglich unter www.telefonseelsorge.de



Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.03.2021 | 14:00 Uhr