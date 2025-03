Stand: 04.03.2025 11:49 Uhr Nach Brand in Eisdiele in Nortorf: Polizei sucht Zeugen

In Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat in der Nacht zu Sonntag ein Holz-Schuppen an einem Wohn- und Geschäftshaus gebrannt. Der Brand griff laut Feuerwehr auch auf den Geschäftsbereich einer Eisdiele über, konnte jedoch schnell gelöscht werden. Bewohner der betroffenen Gebäude mussten trotzdem kurzzeitig ihr Zuhause verlassen, konnten inzwischen aber in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Eisdiele muss weiterhin geschlossen bleiben. Insgesamt waren 90 Feuerwehrleute im Einsatz. Über die Brandursache und die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die in der Brandnacht etwas auffälliges bemerkt haben.

