Stand: 27.12.2019 16:58 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Nach Bränden: Wachleute vor Altenheim in Stockelsdorf

Nach mehreren Bränden auf einer Station für Demenzkranke in einer Stockelsdorfer Seniorenwohnanlage dauern die Ermittlungen an. Technische Defekte können laut Polizei als Brandursache klar ausgeschlossen werden - Brandstiftung hingegen nicht. Wer hinter den Bränden steckt, ob sie mutwillig gelegt wurden oder ob fahrlässig gezündelt wurde, ist nach wie vor unklar. Es gebe zwar keine Hinweise auf eine Brandlegung durch Externe, so ein Polizeisprecher. Dennoch werde die Einrichtung im Kreis Ostholstein bis auf Weiteres durch Wachleute geschützt.

Stockelsdorf: Brandstiftungen im Seniorenheim? NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 27.12.2019 16:00 Uhr Autor/in: Astrid Wulf Nach mehreren Bränden auf einer Station für Demenzkranke in einer Stockelsdorfer Seniorenwohnanlage dauern die Ermittlungen an. Jetzt soll Wachpersonal in der Einrichtung für Sicherheit sorgen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Drei Brände an drei Tagen

In der Nacht zu Montag waren Möbel und eine Wandvertäfelung in einem Aufenthaltsraum in Brand geraten. Am späten Heiligabend brannte unter anderem ein Tisch im Zimmer eines Bewohners. Der Mann musste mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. In der Nacht zu Mittwoch ging dann ein Schrank in einem Vorraum zu zwei Bewohnerzimmern in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte alle Brände rechtzeitig löschen.

Weitere Informationen Stockelsdorf: Zwei Feuer in Seniorenheim in einer Nacht In einem Pflegeheim in Stockelsdorf hat es in der Nacht zum ersten Weihnachtstag zwei Mal gebrannt. Drei Bewohner kamen ins Krankenhaus. Bereits am Montag war dort ein Feuer ausgebrochen. mehr 20 Bilder Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.12.2019 | 16:00 Uhr