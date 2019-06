Stand: 20.06.2019 22:29 Uhr

Nach Bombendrohung: Kieler Hauptbahnhof freigegeben

Nach einem Polizeieinsatz am Kieler Hauptbahnhof ist das Gebäude wieder freigegeben. Wegen einer Bombendrohung war es am Donnerstagabend geräumt worden. Einsatzkräfte sperrten den Bahnhof für etwa zweieinhalb Stunden, nachdem es eine anonyme Drohung gab. Nach Angaben eines Sprechers der Bundespolizei ging diese gegen 19.50 Uhr telefonisch ein. Ein Mann habe gedroht, dass eine Bombe in einem der Züge explodieren würde. Nachdem Sprengstoffspürhunde die beiden Züge, die sich zum relevanten Zeitpunkt im Bahnhof befanden, durchsucht hatten, konnte die Polizei jedoch Entwarnung geben. Es wurde kein verdächtiger Gegenstand gefunden.

Fern- und Nahverkehr lahmgelegt

Wegen des Polizeieinsatzes lag der gesamte Fern- und Nahverkehr von und nach Kiel lahm. Der Zugverkehr lief am späten Abend aber wieder an.

Kieler Bahnhof nach Bombendrohung gesperrt NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 20.06.2019 21:00 Uhr Autor/in: Hannah Böhme Der Kieler Hauptbahnhof wurde am Donnerstagabend nach einer telefonischen Bombendrohung gesperrt. Ein Unbekannter sagte, dass in einem der Züge eine Bombe explodieren würde.







