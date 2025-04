Stand: 16.04.2025 07:00 Uhr Nach Auto-Unfall in Pinneberg: Polizei kontrolliert Fahrradstraße

Bei einem Autounfall in Pinneberg sind Freitagnacht vier junge Menschen schwer verletzt worden. Die Polizei kontrolliert die betroffene Halstenbeker Straße jetzt vermehrt, denn es handelt sich um eine Fahrradstraße. Die darf nur von Anwohnerinnen und Anwohnern sowie Fahrradfahrerinnen und -fahren genutzt werden.

Laut Polizei wird die Halstenbeker Straße regelmäßig als Ausweichstrecke genutzt, um die Bauarbeiten auf der A23 zu umfahren. In den vergangenen Tagen hat es einem Sprecher zufolge schon mehrere Kontrollen gegeben. Am Dienstag waren demnach zwischen 8 Uhr und 9 Uhr fast zehn Fahrzeuge auf der Straße unterwegs, die dort eigentlich nicht fahren dürfen. Auch in den nächsten Tagen soll es weitere Kontrollen geben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Pinneberg A23