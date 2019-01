Stand: 09.01.2019 10:45 Uhr

Flensburg und Umgebung haben wieder Strom

In weiten Teilen Flensburgs und in Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) ist der Strom am Morgen ausgefallen. Inzwischen steht die Versorgung wieder. Ab 9 Uhr waren erste Stadtteile wieder am Netz - etwa Flensburg-Neustadt, Engelsby und Friesischer Berg. Nach Angaben der Stadtwerke konnte nicht die ganze Stadt sofort wieder ans Netz gehen.

Stromverbindung nach Dänemark gestört

Auf den Straßen hatte sich am Morgen der Verkehr gestaut, da auch die meisten Ampeln außer Betrieb sind. Das Diakonissen-Krankenhaus lief im Notstrombetrieb - es war einer der wenigen hellen Punkte in einer sonst dunklen Stadt, so unsere NDR Reporterin Nadina von Studnitz. Auch die Stadt Glücksburg ist betroffen. "Flensburg musste dunkel geschaltet werden, weil unsere Stromverbindung mit Dänemark gestört war", sagte Maik Render, Geschäftsführer der Stadtwerke Flensburg, gegenüber NDR Schleswig-Holstein gegen 8 Uhr.

Ausfall begann um 6.30 Uhr

"Da wir aus Dänemark keinen Strom ziehen, müssen wir im Inselbetrieb fahren. Das heißt nur Flensburg versorgen wir selber", sagte Render. Doch auch das gehe im Moment nicht. "Wir haben mit der Frequenz Probleme. Deshalb können wir das Netz nicht hochfahren", so der Stadtwerke-Chef. Warum die Verbindung nach Dänemark ausgefallen ist, sei noch unklar, so Render. Der Ausfall begann um etwa 6.30 Uhr in Glücksburg und in Flensburg um kurz nach 7 Uhr.

