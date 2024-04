Stand: 29.04.2024 16:18 Uhr NOK: Kurzfristige Fährausfälle möglich

In den kommenden Wochen kann es personalbedingt zu kurzfristigen Ausfällen von Fähren über den Nord-Ostsee-Kanal geben, zum Beispiel in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Das hat ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Kiel bestätigt.

Am Sonntag vor einer Woche war fast den ganzen Tag über nur eine Fähre über den Kanal einsatzbereit. Der Grund: Personalmangel aufgrund von Krankheit. Man arbeite fieberhaft daran, die sehr dünne Personaldecke bei den Schiffsführern mit neuen Kräften aufzustocken, sagte der Sprecher. Inzwischen würden bereits vier neu ausgebildete Schiffsführer auf den Kanalfähren eingesetzt. Vier weitere seien noch in Ausbildung und stehen wahrscheinlich ab dem Sommer zur Verfügung.

