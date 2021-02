Stand: 22.02.2021 19:09 Uhr NOK: Havarierter Frachter in Brunsbüttel angekommen

Das etwa 90 Meter lange Frachtschiff, das am Sonntagabend auf dem Nord-Ostsee-Kanal (NOK) liegen geblieben war, hat Brunsbüttel erreicht. Zwei Schlepper zogen den Frachter von Schülp (Kreis Rendsburg-Eckerngförde) in den Hafen am Westende des NOK. Laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung war in Höhe Schülp die Hauptmaschine des Schiffes ausgefallen. Der Verkehr auf dem Kanal war über Stunden blockiert, konnte im Laufe des Montags aber wieder normal weiterlaufen.

VIDEO: Frachtschiff blockiert NOK (1 Min)

