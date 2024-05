Stand: 27.05.2024 10:59 Uhr NOK-Einfahrt: Sperrung an Schleusenkammer dauert etwa zwei Monate

Die Schleusenkammer an der Nord-Ostsee-Kanal-Einfahrt in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ist von heute an gesperrt. An der Südkammer waren bei einem Torwechsel im März Schäden an den Schienen festgestellt worden. Die Sperrung für die Reparaturen soll ungefähr acht Wochen dauern, teilte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes mit.

