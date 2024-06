NDR Info auf Tour: Von den Nachbarn lernen in Flensburg Stand: 10.06.2024 14:30 Uhr NDR Info ist in dieser Woche auf Tour durch den Norden. Jeden Tag sind wir an einem anderen Ort und wollen dort mit Ihnen ins Gespräch kommen. Außerdem schauen wir auf die Themen, die die Menschen dort bewegen. Mittwoch senden wir aus Flensburg. Am Nachmittag aus dem Museumshafen und um 21.45 Uhr von der Hafenspitze.

Am dritten Tag der Sommertour richtet sich der Blick im Museumshafen von Flensburg auch zur nahen dänischen Grenze: Immer mehr Deutsche wollen im Land der Hot Dogs und bunten Holzhäuser leben. Im Süden Dänemarks ist ihre Zahl so hoch wie nie: Ein Zuwachs von 80 Prozent innerhalb weniger Jahre. Doch kommen die deutschen Auswanderer mit den richtigen Erwartungen? Und was können wir von unserem nördlichen Nachbar Dänemark lernen?

Mobilität auf dem Land: Lösung Rufbus?

Was die Menschen im hohen Norden außerdem bewegt: fehlende Mobilität. Raus aus dem Dorf, hin zur Arbeit, zum Amt oder in den Supermarkt: In ländlichen Regionen ist das ohne Auto fast unmöglich. 24-Stunden-Rufbusse und Fahrrad-Highways sollen das jetzt ändern. Aber kann das klappen?

AUDIO: NDR Info auf Tour: Unterwegs mit dem 24-Stunden-Rufbus an der Schlei (3 Min) NDR Info auf Tour: Unterwegs mit dem 24-Stunden-Rufbus an der Schlei (3 Min)

Die ganze Woche auf Tour

Bis 14. Juni sendet das NDR Info Fernsehen jeden Tag um 14, 16, 17 und 21.45 Uhr aus einem anderen Ort: Mittwoch aus Flensburg. Am Nachmittag finden Sie uns im Museumshafen, um 21.45 Uhr an der Hafenspitze. Am Donnerstag senden wir aus Cuxhaven und am Freitag aus Emden. Auch im Radioprogramm auf NDR Info beschäftigen wir uns mit den Themen der Region.

In Cuxhaven und Emden macht während der Tour von NDR Info auch der NDR DialogBus Station und lädt zum Gespräch mit NDR Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein.

