NDR Festival 2022: Mit Glasperlenspiel und NDR SH am Flensburger Hafen Stand: 18.07.2022 10:00 Uhr Das NDR Schleswig-Holstein Festival geht am 30. Juli in Flensburg in die nächste Runde. Die große Bühne steht direkt an der Hafenspitze.

"Geiles Leben" im Norden: Glasperlenspiel kommen am Sonnabend zum NDR Festival nach Flensburg. Nach den pandemiebedingten Einschränkungen kann jetzt wieder gemeinsam gefeiert werden. NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin kommen dafür in den Nordosten Schleswig-Holsteins und bringen erstklassige Live-Acts mit.

Glasperlenspiel rockt die Bühne

Musikalischer Höhepunkt des NDR Festivals ist der Auftritt von Glasperlenspiel. Wenn das Elektropop-Duo ab etwa 21.30 Uhr auf die große Bühne auf der Hafenspitze kommt, ist Tanzen angesagt.

Vor mehr als zehn Jahren veröffentlichten Sängerin Carolin Niemczyk und das musikalische Allround-Talent Daniel Grunenberg ihr Debüt-Album "Beweg dich mit mir". Genau wie die beiden Folgealben "Grenzenlos" und "Tag X" sowie ihre Singles "Echt" und "Nie vergessen" erhielt es eine Gold-Auszeichnung. Ihr Hit "Geiles Leben" wurde sogar mit Diamant ausgezeichnet, stand über ein Jahr lang in den deutschen Charts und wurde zum erfolgreichsten Lied des Jahres 2015. Mitte April meldete sich das Duo mit dem Song "SOS" zurück - und führt damit seinen Elektropop wieder direkt auf die Tanzfläche.

Musik von MIU und Good Music Live

Tanzen fällt auch beim Auftritt von MIU nicht schwer, die zuvor live zu erleben ist. Ihren Stil beschreibt die Hamburger Sängerin als "Modern Retro Soul". Dass sie aber auch Folk beherrscht, zeigt sie auf ihrer aktuellen Platte mit sechs Songs - unter anderem mit dem Hit "Up & Down". Im vergangenen Jahr veröffentlichte sie mit "The Reminder" eine gefühlvolle Ballade, in deren Video sie Zeitzeugen und Opfer von Diktaturen auftreten lässt.

Die besten Hits aus mehreren Jahrzehnten Musikgeschichte spielt die Partyband Good Music Live. Wenn die acht Musikerinnen und Musiker Songs wie "Shut Up And Dance" auf die Bühne in Flensburg bringen, ist das Motto klar - und gute Laune garantiert.

Flensburger müssen eine Live-Challenge lösen

Durch den Abend führen Moderatorin Kristin Recke aus dem NDR Fernsehen und NDR 1 Welle Nord Morgenmoderator Horst Hoof.

Für die Menschen in Flensburg wird es zusätzlich auch noch spannend: Auf sie kommt eine besondere Aufgabe zu, die es live als Challenge zu lösen gilt.

Komm mit NDR Schleswig-Holstein ins Gespräch

Neben dem Bühnenprogramm gibt es vor allem tagsüber mehrere Anlaufstellen. Zahlreiche Vereine aus der Region präsentieren sich und laden zum Mitmachen ein. Darüber hinaus gibt es das "Lass mal schnacken"-Zelt des NDR Schleswig-Holstein. Hier treffen Besucherinnen und Besucher des Festivals auf Moderatoren, Sendebegleiter oder Auszubildende von ndr.de/sh, NDR 1 Welle Nord und vom Schleswig-Holstein Magazin. Der Eintritt zum Event ist kostenfrei.

Das nächste NDR Schleswig-Holstein Festival steigt in Norderstedt

Ein weiteres NDR Schleswig-Holstein Festival gibt es übrigens noch am 5. und 6. August in Norderstedt.

