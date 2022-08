NDR SH Doku-Serie "Kopf und Faust" Teil 1: Gretas Kampf Stand: 22.08.2022 05:00 Uhr Die NDR SH Doku-Serie "Kopf und Faust" begleitet sechs Boxerinnen und Boxer eines kleinen Clubs in Kiel-Gaarden dabei, wie sie Grenzen überwinden und für ihre Chancen kämpfen, innerhalb und außerhalb des Rings. In Teil 1 geht es um Greta.

von Berit Ladewig und Christian Schepsmeier

Der Kampf ist vorbei, die Spannung löst sich aus den Körpern, die Handschuhe werden abgelegt. Es ist ein Moment zwischen der Zeit, kurz vor dem noch-nicht, kurz nach dem nicht-mehr. Nur eine wird den Arm nach oben recken, als Siegerin. Die andere hat verloren. Wird es Greta sein oder ihre Gegnerin? Sie oder die andere? "Ich hatte das Gefühl, dass ich mich selbst von außen betrachte," sagt Greta später, als sie das Geschehene in Kopf und Herz geordnet hat.

"Der erste Kampf war für mich eine Schwelle"

Aber das schafft sie erst Wochen später, mit einem Blick zurück auf dieses Bild, dieses Symbol, dieses genau-jetzt: Sie oder die andere, in diesem Boxschuppen am Stadtrand, sie oder die andere, dazwischen der Ringrichter, in den Sekunden nach dem Kampf, in den Sekunden, bevor die Siegerin ausgerufen wird, sie oder die andere, vor dem Publikum, vor ihren Trainern, vor sich selbst, es ist heiß, Schweiß steht in der Luft, hier wurde gekämpft. "Der erste Kampf war für mich eine Schwelle. Ich weiß jetzt, wie es dahinter aussieht. Und ich will weitermachen."

"Mein größter Kampf ist, abseits vom Boxen, mein Studium zu schaffen. Ich möchte es unbedingt schaffen, und ich habe das Gefühl, dass mir viele Hindernisse im Weg liegen, allein durch das Finanzielle und das ständige Arbeiten. Aber ich will das schaffen. Und das Boxen hilft mir dabei. Wenn ich da merke, okay, ich kann was schaffen, dann stärkt das auch mein Selbstbewusstsein fürs Studium. Ich bin die erste in meiner Familie, die studiert. Ich will das schaffen. Ja. Auf jeden Fall." Greta, Boxschülerin

Ganzes Leben ein Kampf

Wie ist sie hierhingekommen, in den Ring, als Boxerin? Woher kommt der Ehrgeiz, die Schnellkraft, die Härte? Und woher kommt die Wut? "Mein ganzes Leben ist eigentlich ein Kampf," sagt Greta abseits von Ring und Training, "und ich war oft genug davor aufzugeben." Sie nennt nicht nur den schwierigen Weg durch ein Jurastudium, als erste aus ihrer Familie, die studiert. Sie beschreibt auch nicht nur den Weg als Frau unter Boxern. Sie erzählt auch noch von etwas anderem, von einem Nachhall aus ihrer Kindheit, der nie ganz verklingt, und gegen den sie immer aufs Neue kämpfen muss.

Sie erzählt selbstbewusst, weil sie es will, und weil sie es kann: "Ich würde auf jeden Fall sagen, dass Boxen mich stärker gemacht hat. Ich habe gelernt, dass Kopf und Faust zusammenarbeiten müssen, wenn man vorwärts kommen will." Zierlich gewachsen und stolz steht sie im Ring. Wird ihr Arm nach oben gehen, als Siegerin in ihrem ersten Kampf?

