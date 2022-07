NDR Dialogbus startet Tour in Schleswig-Holstein Stand: 22.07.2022 12:54 Uhr Der NDR Dialogbus beginnt seine Tour durch Schleswig-Holstein. Mit dem Projekt will der NDR mit den Menschen vor Ort ins Gespräch kommen. Erste Station ist Fehmarn.

Was wünschen sich die Menschen in Norddeutschland vom NDR? Was mögen sie am Programm und an der der Berichterstattung - und was nicht? Das möchte der Rundfunksender mit der Aktion "NDR im Dialog" herausfinden.

Gelegenheit für Anregungen, Kritik und Wünsche

Heute startet deshalb der NDR Dialogbus seine Tour durch Schleswig-Holstein. Erster Halt ist das SUP- und Foilfestival auf Fehmarn. Von 14 bis 18 Uhr sind Reporterinnen und Reporter des NDR vor Ort und freuen sich, mit Hörerinnen und Hörern, Zuschauerinnen und Zuschauern ins Gespräch zu kommen.

Die nächste Station ist die Travemünder Woche, dort ist der NDR Dialogbus am Samstag auf dem Platz vor der Tourist-Information zu finden. Bis Anfang September folgen weitere Stopps im gesamten Bundesland.

Ihr Dialog mit dem NDR

Haben auch Sie Anregungen, Kritik oder Wünsche, die Sie dem NDR mitteilen wollen? Erzählen Sie es - entweder persönlich, wenn Sie den Dialog-Bus sehen - oder gerne auch per Nachricht im Messenger in der NDR Schleswig-Holstein App.

Weitere Termine:

24.7. Lütjenburg

25.7. Kiel

26. & 27.7. Sylt

28.7. Itzehoe

3.8. Husum

4.8. Wacken

15.8. Lübeck

16.8. Neumünster

17. & 18.8. Sankt Peter-Ording

31.8. Marne

1. & 2.9. Rendsburg

