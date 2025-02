Stand: 21.02.2025 09:29 Uhr Mysteriöser Fund in Lübeck: Polizei sucht Hinweise

In Lübeck-St. Gertrud in der Straße "Am Pohl" hat ein Passant eine auffällige rot-goldene Handtasche und mehrere leere Schmuckkästchen eines Lübecker Juweliers entdeckt. Die Polizei vermutet, dass darin wertvoller Echtschmuck aufbewahrt wurde. Ob ein Raub dahintersteckt, ist unklar. Der rechtmäßige Eigentümer konnte noch nicht ermittelt werden. Die Ermittler bitten um Hinweise.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 9:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck