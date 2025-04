Stand: 17.04.2025 17:19 Uhr Mysteriöser Brocken aus der Nordsee gefischt

Die Crew vom Krabbenkutter "Andrea" aus Büsum (Kreis Dithmarschen) hat vor einigen Tagen einen geheimnisvollen Brocken aus der Nordsee gefischt. Der 100 Kilogramm schwere Klumpen sieht aus wie ein Stein - riecht aber nach Harz. Der Fischer André Claußen sucht jetzt nach Hinweisen, worum es sich bei dem Brocken handeln könnte. Noch befindet sich der Krabbenkutter auf See, am Freitag (18.4.) kommt er wieder in Büsum an. "Wir kommen nicht nur mit frischen Krabben", kündigt Claußen im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein lachend an. Die Fischer wollen den Klumpen zunächst auf eine Palette laden und einlagern - bis sich eine Universität oder Firma meldet, die Interesse an einer genaueren Untersuchung hat.

