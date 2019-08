Stand: 06.08.2019 05:00 Uhr

Mysteriöse Rathaus-Tresore: Lübeck lüftet das Geheimnis

Sie sind alt, sie sind ungeöffnet - und sie geben Rätsel auf: Zwei Panzerschränke im Lübecker Rathaus sorgen für reichlich Spekulationen. Niemand im Rathaus weiß, was sich in den Tresoren befinden könnte. Die Mutmaßungen zum Inhalt reichen von Bargeld bis zu Urkunden und Dokumenten. "Sie können aber genauso gut leer sein", sagt Stadtsprecherin Nicole Dorel. Um das herauszufinden, gibt es nur eine Möglichkeit: sie zu öffnen. Eine Spezialfirma rückt heute mit schwerem Gerät an und soll ihren Dienst erledigen. Dabei könnten auch Schweißgeräte und Bohrer zum Einsatz kommen.

Großer Panzerschrank wiegt rund eine Tonne

Wie alt genau die Panzerschränke sind, ist nach Angaben der Stadt unklar. Die Rathaus-Mitarbeiter gehen aber davon aus, dass sie aus den 50er-Jahren stammen - damit müssten sie fast 70 Jahre alt sein. Der kleinere Tresor ist dunkelgrün, so groß wie ein Minibar-Kühlschrank und hat sich in einem großen Wandsafe befunden. Er hat diverse Schrammen und Dellen. Der größere der beiden ist gut 1,50 Meter hoch und wiegt nach Angaben eines Rathaussprecher etwa eine Tonne. Am deformierten Türgriff ist zu erkennen, dass sich hier offenbar schon mal jemand mit dem Brecheisen versucht hat.

Stadt Lübeck: Es sieht aus wie beim Tatortreiniger

Der große Panzerschrank steht schon lange Zeit in einem etwa 20 Quadratmeter großen Büro, der zur Protokollabteilung gehört. Normalerweise werden in diesem Raum zum Beispiel Empfänge oder Einträge ins Goldene Buch der Stadt vorbereitet. Für die "Panzerknacker" wurde das Zimmer nun leer geräumt. "Um den Raum während der Aktion zu schützen, haben wir den ihn mit Folie ausgelegt. Deshalb sieht es hier jetzt so aus wie beim Tatortreiniger", sagt Oliver Groth, Referent des Bürgermeisters.

