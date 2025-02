Stand: 13.02.2025 14:38 Uhr Mutmaßlicher Mehrfachtäter aus Husum ausgereist

Der Prozess gegen den mutmaßlichen Mehrfachtäter aus Husum (Kreis Nordfriesland) endet mit dessen Ausreise. Eigentlich hätten am Donnerstag vor dem Amtsgericht in Husum weitere Zeugen vernommen werden sollen. Dem 18-Jährigen werden diverse Straftaten unter anderem in Husum, Meldorf (Kreis Dithmarschen), Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Hamburg vorgeworfen. Wie die Staatsanwaltschaft Flensburg mitteilt, hat sie nun der Ausreise des Angeklagten zugestimmt.

Ausreise "sicherste Vorbeugung" vor neuen Straftaten

Normalerweise sei es nicht möglich, während eines laufenden Strafverfahrens das Land zu verlassen. Gleichwohl überwiege das Interesse an der schnellen Ausreise, die auch die sicherste Vorbeugung vor weiteren Straftaten in Deutschland sei. Der 18-Jährige hat demnach am Donnerstagmorgen das Land verlassen. Es gilt eine Wiedereinreisesperre - reist der Angeklagte künftig dennoch nach Deutschland, wird das Verfahren fortgesetzt. Der Vorwurf lautet unter anderem auf Diebstahl, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gefährliche Körperverletzung, Bedrohung, Nötigung und Betrug vor.

