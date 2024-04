Stand: 23.04.2024 17:12 Uhr Mutmaßlicher Kieler Einbrecher sitzt in Untersuchungshaft

Am Sonntagabend ist ein 33-Jähriger von der Polizei bei einem Einbruchversuch in ein Haus in der Kieler Hopfenstraße festgenommen worden. Gemeinsam mit einem zweiten Tatverdächtigen soll er gegen 18 Uhr versucht haben, dort in ein Gebäude einzudringen. Zeugen beobachteten die Täter und alarmierten die Beamten. Gegen den zweiten Verdächtigen gab es laut Staatsanwaltschaft nicht ausreichend Haftgründe - er kam wieder auf freien Fuß.

