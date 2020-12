Mutmaßlicher Geldautomaten-Sprenger von Kaltenkirchen vor Gericht Stand: 15.12.2020 05:00 Uhr Am Amtsgericht Neumünster beginnt heute der Prozess gegen einen mutmaßlichen Geldautomatensprenger. Der Mann und ein Komplize sollen im Sommer eine Großfahndung ausgelöst haben.

Der 26-Jährige soll zusammen mit dem Komplizen im Juni einen Geldautomaten in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) gesprengt und dabei mehrere Hunderttausend Euro Bargeld erbeutet haben. Die Polizei hatte beide flüchtigen Tatverdächtigen noch in der gleichen Nacht geschnappt. Der 18 Jahre alte mutmaßliche Mittäter muss sich in einem separaten Prozess verantworten, da für ihn noch das Jugendstrafrecht gilt. Der 18-Jährige soll für die Explosion in der Nacht zum 16. Juni verantwortlich sein.

VIDEO: Geldautomat in Kaltenkirchen gesprengt (16.6.20) (2 Min)

Spur aus Geldscheinen führt in Wohngebiet

Das Duo soll den Automaten der Commerzbank mit einem Sauerstoff-Gas-Gemisch per Fernzündung aufgesprengt haben. Die Flucht der Männer löste eine Großfahndung aus. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Eine Spur aus Geldscheinen führte die Polizei schließlich in ein Wohngebiet in Kaltenkirchen. Der angeklagte 26-Jährige muss sich laut Staatsanwaltschaft wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

