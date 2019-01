Stand: 30.01.2019 08:57 Uhr

Mutmaßliche Terrorzelle in Dithmarschen ausgehoben

Ermittler haben im Kreis Dithmarschen eine mutmaßliche Terrorzelle ausgehoben. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein nahmen Beamte in Meldorf am Morgen drei Männer aus dem Irak fest. Sie sollen einen Bombenanschlag in Deutschland geplant haben. Dabei wollten die Iraker Schwarzpulver aus Silvesterraketen verwenden.

Anschlagsziel offenbar nicht in Schleswig-Holstein

Das Anschlagsziel befand sich offenbar nicht in Schleswig-Holstein. Die Männer sollen die Tat allerdings im nördlichsten Bundesland geplant haben. Ermittler des Bundeskriminalamts (BKA) hatten die mutmaßlich islamistisch motivierten Männer - zwei von ihnen 23 Jahre, einer 36 Jahre alt - bereits seit Ende vergangenen Jahres im Visier.

Drei Terrorverdächtige in Meldorf festgenommen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 30.01.2019 08:00 Uhr Autor/in: Anja Seligmann Ermittler haben in Meldorf im Kreis Dithmarschen drei Terrorverdächtige festgenommen. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein kommen die Männer aus dem Irak.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bauanleitung für Bombe aus dem Internet besorgt

Gegen zwei der Festgenommenen ermittelt die Bundesanwaltschaft wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat. Dem dritten Mann wirft die Behörde Beihilfe dazu vor. Die drei Männer sollen sich aus dem Internet eine Bauanleitung besorgt und damit begonnen haben, einen Sprengsatz und eine Zündvorrichtung zu bauen.

Männer wollten wohl "viele Ungläubige" treffen

Einer der verdächtigen soll ausgesagt haben, dass man möglichst viele Ungläubige treffen wollte - aber keine Kinder. Die Männer sollen nach ersten Experimenten mit dem Schwarzpulver überlegt haben, einen Anschlag mit einer Waffe zu begehen. Diese soll den beiden Hauptbeschuldigten aber zu teuer gewesen sein.

Deshalb habe man auch überlegt, ein Attentat mit einem Auto zu begehen. Einer der Männer soll Fahrstunden genommen haben, um das Fahrzeug zu fahren.

Spezialkräfte arbeiten in Meldorf zusammen

Die Ermittlungen in Meldorf laufen. Vor Ort sind Einsatzkräfte des BKA sowie Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein und der GSG 9.

Weitere Informationen Link Meldorf: Drei Terrorverdächtige festgenommen In Schleswig-Holstein sind drei Männer unter dem Verdacht festgenommen worden, einen Anschlag mit einer selbstgebauten Bombe geplant zu haben. Weitere Informationen bei tagesschau.de. extern

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.01.2019 | 09:00 Uhr