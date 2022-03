Musikvideo für Frieden aus Marne begeistert im Netz Stand: 03.03.2022 18:26 Uhr Mit dem Song "Imagine" von John Lennon wollten sie Solidarität mit den Menschen in der Ukraine bekunden. Mittlerweile ist das Video der Schüler aus Marne zu einem Internet-Erfolg geworden.

Für seine Kreativität ist der Musiklehrer Jens Illemann an der Europaschule in Marne (Kreis Dithmarschen) durchaus bekannt. Doch von den Reaktionen zu dem Musikvideo, dass er anlässlich des Ukraine-Kriegs mit seinen Schülerinnen und Schülern aufgenommen hat, ist auch er schlichtweg überwältigt. "Wir hätten nie damit gerechnet, dass das Video so viele Menschen erreicht", so Illemann.

Video im Netz vielfach geteilt

Mehr als 14.000 Views hat das Video bereits auf "YouTube", auch in anderen sozialen Netzwerken wird das Lied vielfach geteilt und verbreitet. "Es scheint so, dass das Video auch von Menschen in der Ukraine gesehen wird. Da sind wir richtig stolz drauf", so der Musiklehrer. Er und seine Schülerinnen und Schüler sind froh, dass sie den Menschen vor Ort mit dem Projekt etwas Mut und Durchhaltevermögen übermitteln können.

Videos 2 Min Zeichen für den Frieden: Marner Schüler drehen Musikvideo Mit dem Song "Imagine" wollten sie Solidarität mit den Menschen in der Ukraine bekunden. Rund 380 Schüler haben mitgemacht. 2 Min

Song als Symbol für Frieden

Die Auswahl des Songs hat Illemann ganz bewusst getroffen. Das Lied "Imagine" wurde 1971 während des Vietnamkriegs von John Lennon komponiert. Seither gilt es als Protest gegen Krieg und als Symbol der Hoffnung auf Frieden. Für die Zukunft ist nach Angaben des Lehrers zwar bisher kein weiteres Musikvideo geplant, es gibt an der Schule aber bereits erste Ideen für mögliche Spendenaktionen. So wollen die Schülerinnen und Schüler der Europaschule sich auch weiterhin solidarisch mit den Menschen in der Ukraine zeigen.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein 18:00 | 03.03.2022 | 18:00 Uhr