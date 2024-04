Stand: 12.04.2024 16:15 Uhr Musical "Cabaret" ab Sonnabend am Stadttheater Flensburg

1966 feierte das Musical "Cabaret" am Broadway in New York seine Uraufführung. Nun steht es am Schleswig-Holsteinischen Landestheater auf dem Spielplan. Premiere ist Sonnabend um 19.30 Uhr in Flensburg. Die Geschichte spielt in Berlin im Jahr 1929. Ein junger amerikanischer Autor lernt ein Showgirl kennen und verliebt sich in sie. Doch die politische Entwicklung mit dem Aufstieg des Nationalsozialismus wirft einen Schatten auf das unbeschwerte Glück. Die Verfilmung von "Cabaret" mit Liza Minelli erhielt 1972 acht Oscars. Die Premiere in Flensburg ist ausverkauft. Für alle weiteren Veranstaltungen sind noch Karten erhältlich.

