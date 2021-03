Museen in Schleswig-Holstein öffnen nach und nach wieder Stand: 13.03.2021 12:18 Uhr Die ersten Museen im Land haben bereits geöffnet, einige ziehen an diesem Wochenende nach. Für alle Besucher gilt grundsätzlich Maskenpflicht und Mindestabstand.

Neben dem Einzelhandel dürfen in Schleswig-Holstein auch die Museen wieder den Betrieb aufnehmen. Anfang der Woche hatten bereits das Ostholstein Museum in Eutin und das Museum des Kreises Plön die Türen wieder geöffnet. Seit heute empfängt auch das Museum auf Schloss Gottorf in Schleswig wieder Besucher.

Einige starten erst Ende März

Auch das Jüdische Museum in Rendsburg öffnet ab heute wieder seine Türen. In Lübeck dagegen müssen sich die Gäste noch gedulden. Das Europäische Hansemuseum will erst am 22. März aufmachen. Die Lübecker Museen mit beispielsweise der Kunsthalle St. Annen und dem Günter-Grass-Haus planen ihre Wiedereröffnung am 23. März, da noch Renovierungsarbeiten abgeschlossen werden müssen. Außerdem muss Personal aus der Stadtverwaltung und dem Ordnungsamt zurückgeholt werden, das dort bei der Kontaktverfolgung geholfen hatte.

Das Wikinger Museum Haithabu (Kreis Schleswig-Flensburg) und das Freilichtmuseum Molfsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sollen am 30. März öffnen. Bei Museumsbesuchen gilt grundsätzlich eine Maskenpflicht, zwei Meter Abstand zu anderen Personen, außerdem darf pro zehn Quadratmeter Fläche nur ein Besucher ins Museum.

