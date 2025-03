Stand: 27.03.2025 11:30 Uhr Muriel Helbig bleibt Präsidentin der TH Lübeck bis 2032

Muriel Helbig ist am Mittwoch vom Senat der Technischen Hochschule Lübeck mit der nötigen Zweidrittelmehrheit für eine dritte Amtszeit bestätigt - das teilte die THL heute mit. Sie bleibt damit bis 2032 Präsidentin der Hochschule. Die promovierte Psychologin steht seit 2014 an der Spitze der TH Lübeck - als erste Frau in dieser Position. Ihre neue Amtszeit beginnt im August 2026. Die 50-Jährige ist international vernetzt und seit 2020 zusätzlich Vizepräsidentin der weltweit größten akademischen Austauschorganisation, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 9:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck