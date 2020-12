Corona-Hilfen: Wadephul fordert eine Beteiligung der Länder Stand: 02.12.2020 05:00 Uhr Wer zahlt für die Corona-Hilfen? Innerhalb der CDU gibt es weiter Streit um die Kostenteilung zwischen Bund und Ländern.

Angesichts einer neuen Rekordverschuldung sieht der Landesgruppenchef der CDU im Bundestag, Johann Wadephul, die Länder in der Pflicht, sich stärker zu beteiligen. Nach seiner Ansicht ist es zwar richtig, dass die Länderchefs in der Runde mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über das Maß und die Intensität der Corona-Beschränkungen mitbestimmen. Dann müssten aber die Länder auch für die finanziellen Folgen ihrer Entscheidungen eintreten, so Wadephul.

Wadephul: Für finanzielle Folgen eintreten

Er verwies darauf, dass auch Bundesländer, die die Pandemie nicht so erfolgreich wie Schleswig-Holstein bekämpft hätten, nicht auf die vom Bund geforderten Pandemie-Maßnahmen gesetzt hätten. "Dadurch wird sich die Pandemie verlängern, und sie wird schwerer sein. Hier muss die Mitverantwortung der Bundesländer auch deutlich werden, indem sie auch für die Kosten eintreten", sagte der schleswig-holsteinische CDU-Verteidigungsexperte.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte dagegen in den vergangenen Tagen wiederholt, man habe eine gute Lastenteilung zwischen Land und Bund. Schleswig-Holstein habe 5,5 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt. Das sei ein großer Kraftakt für ein kleines Bundesland

