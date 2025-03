Stand: 21.03.2025 15:14 Uhr Müllsammelaktion am Strand in SPO

In Sankt Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) findet am Sonnabend die Müllsammelaktion "SPO klart auf" von der Tourismuszentrale statt. Von 11 bis 13 Uhr sammeln Freiwillige angespültes Treibgut am Strand und in den Salzwiesen des Ortes. Sie treffen sich dafür am Dünenhus auf der Erlebnispromenade. Nach der zweistündigen Aktion wird im Dünenhus der skurrilste Strandfund gekürt. Die Aktion wird am 13. September wiederholt.

