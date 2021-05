Müllberg Norderstedt soll leicht abgetragen werden

Stand: 05.05.2021 05:00 Uhr

Umherfliegende Fasern könnten für die Menschen in der Nähe des Norderstedter Müllbergs gefährlich sein. Zu diesem Ergebnis kam im Dezember ein vom Land in Auftrag gegebenes Gutachten. Auf diese Gefahr will das Umweltministerium jetzt reagieren.