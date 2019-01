Stand: 10.01.2019 07:20 Uhr

Mühlenrade: 25 Kühe sterben bei Feuer in Stall

25 Kühe sind bei einem Stallbrand in Mühlenrade (Kreis Herzogtum Lauenburg) umgekommen. Das Feuer brach in der Nacht zum Donnerstag in dem Stall aus, wie die Polizei mitteilte. 30 weitere Kühe entkamen offenbar. Die Tiere wurden am Donnerstagmorgen wieder eingefangen. Die Bewohner des anliegenden Bauernhauses konnten sich ebenfalls rechtzeitig ins Freie retten. Das Feuer war laut Einsatzleiter Thomas Grimm am Morgen unter Kontrolle. Warum das Feuer ausbrach und wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht bekannt.

Feuer in Schleswig-Holstein NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 10.01.2019 07:00 Uhr Autor/in: Bülow, Hauke Mehrere Brände haben die Feuerwehren im Land in Atem gehalten: In Wedel im Kreis Pinneberg wurden drei Menschen durch einen brennenden Weihnachtsbaum schwer verletzt In Mühlenrade brannte ein Stall.







Weitere Brände halten Feuerwehren in Atem

Auch in Wedel (Kreis Pinneberg) brannte es in der Nacht. Ein Weihnachtsbaum geriet in Flammen. Drei Menschen wurden dabei verletzt, zwei von ihnen lebensgefährlich. Laut Polizei mussten insgesamt 16 Menschen das Mehrfamilienhaus verlassen. Sie wurden von einem Notarzt untersucht. In Dammfleth (Kreis Steinburg) gab es in der Nacht ein Feuer in der Lagerhalle eines Futtermittelherstellers. Verletzt wurde dort niemand. Die Polizei geht aber von einem hohen Sachschaden aus.

