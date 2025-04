Stand: 20.04.2025 17:39 Uhr Motorradgottesdienst: 1.500 Menschen am Ostersonntag in Husum

Am Ostersonntag wurde es wieder laut in Husum (Kreis Nordfriesland): Für den traditionellen Motorradgottesdienst - auch MOGO genannt - waren laut Polizei rund 360 Bikerinnen und Biker aus ganz Norddeutschland gekommen. Insgesamt haben 1.500 Menschen am Gottesdienst teilgenommen. Am Mittag gab es zunächst ein Motorrad-Korso im Husumer Industriegebiet, so der Kirchenkreis Nordfriesland. Den anschließenden Gottesdienst unter freiem Himmel leitete Pastor Friedemann Magaard auf dem Marktplatz vor der Marienkirche. Dort gab es neben dem Segen und dem "Vater Unser" auch einige Rock-Klassiker zu hören.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.04.2025 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Husum