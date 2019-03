Stand: 24.03.2019 12:54 Uhr

Motoren der "Viking Sky" laufen wieder

Eigentlich sollte die "Viking Sky" in einer Woche die Kreuzfahrersaison in Kiel eröffnen. Doch daraus wird nun nichts. Das Schiff ist am Samstagnachmittag wegen eines Motorschadens vor der norwegischen Küste in Seenot geraten. Zunächst waren Hunderte Passagiere mit Hubschraubern von Bord geholt worden, inzwischen wurde die Evakuierungsaktion beendet. Denn drei der vier Maschinen des Kreuzfahrtschiffes laufen wieder. Es soll nun in den Hafen der norwegischen Stadt Molde geschleppt werden.

460 Passagiere evakuiert

Das Schiff war am Sonnabend auf dem Weg von Tromsö in Nordnorwegen nach Stavanger im Süden. Etwa 1.400 Menschen waren an Bord. Bei schweren Wellengang fiel dann offenbar der Motor aus. Die Crew setzte einen Notruf ab. Insgesamt 460 Passagiere wurden daraufhin von Bord geholt worden, wie norwegische Rettungskräfte mitteilen.

"Viking Sky" nimmt Kurs auf Hafen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 24.03.2019 12:00 Uhr Autor/in: Fin Walden, Sven Brosda Vorläufiger Stopp für die Evakuierung der havarierten "Viking Sky" vor der norwegischen Küste. Grund: Drei der vier Maschinen laufen wieder und Hubschrauber haben mittlerweile 460 Menschen in Sicherheit gebracht.







