Morgen Bombenentschärfung: 5.000 Menschen in Oststeinbek und Glinde betroffen Stand: 25.11.2021 14:29 Uhr Im Kreis Stormarn wird morgen eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Insgesamt 5.000 Menschen in Oststeinbek und Glinde müssen Häuser und Wohnungen verlassen.

Ab 7.30 Uhr werden mehrere Straßen und Wohngebiete gesperrt beziehungsweise evakuiert:

Im Norden: Glinde: Papendieker Redder ab Höhe Wasserwerk, Oststeinbek: Willnbrook/Kampstraße

Glinde: Papendieker Redder ab Höhe Wasserwerk, Oststeinbek: Willnbrook/Kampstraße Im Westen: Oststeinbek: Möllner Landstraße Höhe Stormarnstraße und östlich Wiesenweg

Oststeinbek: Möllner Landstraße Höhe Stormarnstraße und östlich Wiesenweg Im Süden: Glinde: Havighorster Weg, Höhe Brücker Glinder Au, Oststeinbek: ab Lägerfeld

Glinde: Havighorster Weg, Höhe Brücker Glinder Au, Oststeinbek: ab Lägerfeld Im Osten: Glinde: Tannenweg (auf der Westseite), Möllner Landstraße (ab Star-Tankstelle) und Havighorster Weg (auf der Westseite)

Gefunden wurde die britische 250-Kilo-Bombe auf einem Bauernhof. Zurzeit ist sie noch mit einer Stahlplatte gesichert. Um den Fundort wird am Freitagmorgen laut Stadt ein Sicherheitsradius von etwa 1.000 Metern eingerichtet. Rund 3.000 Menschen in Glinde und 2.000 Menschen in Oststeinbek müssen dann ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Entschärfung soll um 10 Uhr beginnen und etwa eine Stunde dauern.

Mehrere Bürgertelefone eingerichtet

Wer keine Möglichkeit hat, bei Bekannten oder Verwandten unterzukommen, kann sich in die Oststeinbeker Walter-Ruckert-Sporthalle oder die Sporthalle der Grundschule Tannenweg begeben. Es sind mehrere Bürgertelefone geschaltet. Für Glinde ist es die Telefonnummer 040 / 71002700, für Oststeinbek gibt es drei Durchwahlen, und zwar die 040 / 713003 -74, -38 und -63.

