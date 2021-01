Mordprozess Dammfleth: Jugendstrafe für ältere Tochter Stand: 07.01.2021 18:04 Uhr Vor drei Jahren ist ein Mann auf einem Reiterhof in Dammfleth (Kreis Steinburg) ermordet worden. Jetzt hat das Landgericht Itzehoe die ältere Tochter des Opfers zu einer Jugendhaftstrafe verurteilt.

Das Urteil der Jugendstrafkammer lautet auf Beihilfe durch Unterlassen, wie eine Gerichtssprecherin am Donnerstag mitteilte. Die Richter wollen noch darüber entscheiden, ob die Strafe von zwei Jahren und sechs Monaten zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Eine Mittäterschaft konnten sie nicht feststellen, weil sie an der Tat nicht aktiv beteiligt war. Sie habe den Mord an ihrem Vater aber auch nicht verhindert, hieß es im Urteil.

Belastet durch Aussage des Ex-Freundes

In dem Mordprozess gegen ihre Mutter und deren neuen Freund war sie zunächst als Nebenklägerin aufgetreten. Allerdings hatte ihr früherer Freund sie in seiner Zeugenaussage so schwer belastet, dass die Staatsanwaltschaft Anhaltspunkte für eine eigene Anklage sah.

Durch seine Aussage bei der Polizei hatte er die Ermittler überhaupt erst auf den Mordverdacht gebracht. Ursprünglich hatten die Beamten in einer Vermisstensache ermittelt. Die Vorsitzende Richterin lobte damals in ihrer Urteilsbegründung die Zivilcourage des jungen Mannes: Ohne seinen Mut zur Polizei zu gehen, wäre dieser Mordfall wohl nie aufgeklärt worden, so die Richterin.

Lebenslange Haftstrafen im Februar 2020

Die Mutter der Angeklagten und deren neuer Lebensgefährte waren schon im Februar 2020 wegen Mordes zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden. Sie hatten ihrem Opfer im April 2017 von hinten in den Kopf geschossen, Leiche zerstückelt und schließlich auf ihrem Reiterhof teilweise in Beton versenkt.

