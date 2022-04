Mordprozess Dänischenhagen: Urteil soll am Abend fallen Stand: 04.04.2022 15:15 Uhr Nach zehn Verhandlungstagen soll am Montagabend ein Urteil gegen den 48-jährigen Angeklagten fallen. Die Staatsanwaltschaft hatte auf lebenslange Haft plädiert.

Im Fall der drei im Mai 2021 getöteten Menschen in Dänischenhagen und Kiel will das Kieler Landgericht heute Abend das Urteil verkünden. Angeklagt ist ein Zahnarzt aus Westensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Er hat in dem Verfahren zugegeben, mit einer Maschinenpistole auf seine von ihm getrennt lebende Ehefrau und ihren neuen Bekannten gefeuert zu haben. Anschließend erschoss er nach eigener Aussage einen zweiten Mann mit einer Pistole.

Getötete Ehefrau hinterlässt vier Kinder

Die Kieler Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten aus Westensee bei Kiel heimtückischen Mord in drei Fällen aus niedrigen Beweggründen vor. Demnach wollte der Mediziner mit der Tat seine Ehefrau für die Trennung sowie ihren neuen Partner bestrafen. Den anderen Mann machte der 48-Jährige demnach für das Scheitern seiner Ehe verantwortlich. Die 43-jährige Frau hinterlässt vier gemeinsame, minderjährige Kinder. Auch die beiden anderen Toten im Alter von 52 und 53 Jahren waren Familienväter.

Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft

In ihrem Plädoyer forderte die Anklagebehörde eine lebenslange Haftstrafe und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Sollte das Gericht dem folgen, könnte der Zahnarzt nicht nach 15 Jahren vorzeitig aus der Haft entlassen werden. Die Verteidigung sieht Zweifel an den Vorwürfen und forderte, den Angeklagten wegen Totschlags zu verurteilen. Er habe die Tat nicht geplant. Schon vor dem Urteil kündigten die Rechtsanwälte des Zahnarztes eine Revision an, sollte das Gericht anders entscheiden.

